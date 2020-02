Primo Piano Provincia Pratola Serra, scatta la disinfezione in tutti i plessi scolastici 24 febbraio 2020

Il Sindaco Emanuele Aufiero informa la Cittadinanza che, in via precauzionale, questa mattina sono stati effettuati interventi di disinfezione in tutti i plessi scolastici di Pratola Serra centro e nelle frazioni Serra e San Michele.

“Si invita, comunque, la popolazione a non creare allarmismi e a seguire le disposizioni dell’A.S.L. e del Ministero della Salute”, commenta il primo cittadino. “Siamo in costante contatto con medici e Prefettura al fine di avere le giuste disposizioni in materia di prevenzione”.