Provincia Pratola Serra, l’attività amministrativa va avanti: consiglio comunale in videoconferenza 24 marzo 2020

Di seguito la nota del Comune di Pratola Serra:

L’attività istituzionale non si ferma nel Comune di Pratola Serra nonostante il periodo

di forte difficoltà. Questo pomeriggio la seduta di consiglio comunale è avvenuta in maniera digitale ovvero

in videoconferenza: i consiglieri comunali si sono collegati in diretta streaming direttamente dalla propria

abitazione sulla piattaforma che ASMEL ha messo a disposizione per i Comuni italiani durante l’emergenza

Covid-19. Oltre al servizio di video-conferenze, l’Associazione composta da oltre 3mila Comuni ha offerto a

tutti gli enti locali anche la possibilità di usufruire di guide per completare le procedure di attivazione dello

smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso il seggio telematico e consultare un ampio archivio di

ordinanze sindacali in fac-simile per velocizzare il lavoro degli amministratori locali. Quello di Pratola Serra

è stato il primo consiglio comunale tenutosi in videoconferenza in provincia di Avellino e tra i primi Comuni

d’Italia a svolgerlo in tale modalità, reso possibile anche dal fatto che la piattaforma offre la possibilità di

rendere pubbliche le sedute, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza istituzionale. Diversi

ed importanti i punti all’ordine del giorno che sono stati approvati all’unanimità: Verifica aree e fabbricati da

destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione. Art. 172 del

D.to L.vo n. 267/2000; Approvazione programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 lavori

pubblici; Aliquote, tributi e tariffe 2020. Determinazioni; Approvazione Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (art. 170, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato al D.L. n. 126 del

10/08/2014); Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 con annesso Bilancio

Pluriennale e relazione previsionale e programmatica triennio 2020-2022.

Assenti alla seduta virtuale i consiglieri di minoranza.

Prima di iniziare il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, Antonio Aufiero, ha espresso, a nome

di tutta l’amministrazione comunale, cordoglio e solidarietà ai familiari dei tanti deceduti in queste

drammatiche settimane e un pensiero di speranza a tutti coloro che hanno contratto il contagio e combattono

per debellare l’aggressione virale. Ha poi ringraziato le Istituzioni di Governo, le Forze dell’ordine, le

professionalità sanitarie a tutti i livelli, le Istituzioni religiose, la Prefettura di Avellino e il Servizio Sanitario

Territoriale nonché il locale comando dei Carabinieri e gli operatori della polizia municipale e tutti i

volontari della Misericordia di Pratola Serra che, tutti uniti per lo stesso scopo, sono impegnati senza sosta

nell’immane compito di contrastare la diffusione del contagio. “L’emergenza va contrastata con la lucidità,

il decisionismo e la determinazione, come ha fatto l’Amministazione Comunale di Pratola Serra”, conclude

Antonio Aufiero.

“In questo difficilissimo e delicatissimo momento che la Nostra Nazione sta attraversando, aggredita da un

nemico invisibile chiamato COVID-19, l’amministrazione si è subito attivata, grazie al supporto tecnico del

dott. Salvatore Crispino e dell’ASMEL, affinché il Consiglio comunale potesse svolgersi con la nuova

modalità telematica, resasi necessaria per limitare i contatti”, commenta il Sindaco Emanuele Aufiero. “E’

stato approvato, in grande anticipo rispetto ai tempi di scadenza, un adempimento importante quale il

bilancio di previsione, che continua a mantenere al centro della propria azione amministrativa il cittadino.

Pur nella difficoltà, è necessario andare avanti seguendo quelle che sono le indicazioni del Governo e della

Regione e sfruttando al massimo la tecnologia”.