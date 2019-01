Provincia Pratola Serra, interviene la maggioranza: “Sul bilancio l’opposizione sbaglia” 19 gennaio 2019

“Il gruppo di maggioranza Terra Nuova esprime profondo rammarico e disappunto per quanto accaduto giovedì 18 gennaio, prima nei confronti del Segretario Comunale, dott.ssa Myriam Feleppa, e successivamente nei confronti di due amministratori. I consiglieri di minoranza si sono recati in Comune nel tardo pomeriggio, con fare insistente e minaccioso, per avere dei documenti inviati da parte del Revisore dei Conti, che avremmo certamente notificato a tutti i consiglieri al ritorno del Segretario Comunale, assente da svariati giorni per motivi personali e familiari”.Lo scrive in una nota il gruppo stesso.

E prosegue: “In tarda serata, invece, il capogruppo di minoranza Galdo Gerardo ha avvicinato i due amministratori per intimorirli nuovamente su quanto accaduto di pomeriggio. Il consigliere ha alluso al fatto che la maggioranza fosse all’oscuro di ciò che succedeva all’interno della macchina amministrativa, “mettendovi la faccia al posto degli altri”, e che ormai “il Comune è nelle mani di poche persone che decidono per tutti”. E’ un fatto increscioso che, a nome di tutto il gruppo, condanniamo e smentiamo in quanto la fiducia e il confronto sono stati sempre alla base del nostro rapporto personale, politico e amministrativo”.

“Queste azioni sono illazioni inaccettabili, comprensibili soltanto, ma non poi così tanto, se fossero accadute in aula consiliare durante una dialettica tra maggioranza e minoranza. Siamo stanchi di subire in silenzio, il solo fatto di cercare di destabilizzare il gruppo millantando avvicinamenti con alcuni nostri amministratori la dice lunga sul loro essere consiglieri e, soprattutto, cittadini. Denunceremo quanto accaduto e lo invieremo, per conoscenza, a S.E. il Prefetto di Avellino e alla Procura della Repubblica ed inoltre, nei prossimi giorni, ci saranno altre azioni legali a tutela della nostra integrità personale e di quella dell’intero gruppo”.

“Al Segretario Comunale, dott.ssa Myriam Feleppa, e agli amministratori avvicinati dal consigliere Galdo va la nostra solidarietà, nella speranza che simili episodi non si verifichino nuovamente. Concludiamo, inoltre, smentendo anche quanto dichiarato in un comunicato stampa diffuso dal gruppo “SiAmo Pratola Serra”, in quanto il Revisore aveva già dato risposta al gruppo di minoranza su questioni avanzate e, pertanto, con nota prot. n. 427 del 18/01/2019 dichiara testualmente che “avendo il revisore risposto e verificato a quanto dichiarato dai consiglieri del gruppo Siamo Pratola Serra, non reputa necessario procedere ad un nuovo incontro sul tema””.

“Tanto è dovuto per salvaguardare la nostra dignità e la nostra credibilità nei confronti dei cittadini di Pratola Serra che credono nel nostro operato. La presente nota è stata condivisa all’unanimità da tutti i componenti del gruppo consiliare di maggioranza Terra Nuova, al termine di una riunione di gruppo tenutasi nel tardo pomeriggio di venerdì, che non è assolutamente scalfito da simili ed ignobili comportamenti ma ne esce fortificato e maggiormente coeso per proseguire l’importante percorso amministrativo che già tantissimi risultati ha prodotto”.