Provincia Pratola Serra, ecco la nuova Giunta comunale 29 novembre 2019

In linea con quanto deciso nel gruppo di maggioranza all’indomani delle elezioni comunali, a metà del mandato amministrativo è arrivata la rimodulazione nella Giunta Comunale di Pratola Serra, con la modifica dei ruoli e della distribuzione delle deleghe.

Ad assumere il ruolo di vicesindaco è l’assessore Angelo Capone, con delega nelle seguenti materie: Lavori Pubblici, Tributi, Edilizia privata ed urbanistica, ambiente e servizi ecologici, cimiteri comunali, verde pubblico. Oltre a Capone, sono entrati in Giunta l’ex-vicesindaco Marianna Galdo, quale assessore con deleghe agli Affari generali e personale, Patrimonio e demanio, trasparenza e partecipazione, artigianato e commercio; e Graziano Fabrizio, con delega nelle seguenti materie: Vigilanza urbana, Territorio, Protezione civile, viabilità comunale. Resta invariato il ruolo di Simona Silano, quale assessore esterno con delega alla formazione, Informagiovani, amministrazione digitale, turismo ed eventi. Al Sindaco Emanuele Aufiero, infine, sono state attribuite le deleghe al Bilancio, contenzioso, politiche sociali ed integrazione.

“L’avvicendamento nell’esecutivo rappresenta una normale rotazione , ampiamente condivisa, al fine di permettere anche agli altri consiglieri eletti di ampliare ed approfondire la propria esperienza amministrativa”, commenta il primo cittadino Aufiero. “Sono certo che la squadra così formata sarà all’altezza della nuova sfida: ci aspettano anni impegnativi durante i quali continueremo il nostro percorso amministrativo a servizio della comunità. Ringrazio Marianna Galdo e De Palma Felice per l’impegno profuso in questi anni di metà mandato nell’interesse di Pratola Serra, con la certezza di continuare a collaborare nel lavoro utile e necessario alla realizzazione del programma elettorale. Un in bocca al lupo al neo vicesindaco Angelo Capone, “veterano” nell’amministrazione Aufiero, che certamente continuerà a lavorare per il bene del paese, come ha fatto in tutti questi anni”.