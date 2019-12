Provincia A Prata Principato Ultra il Palazzo di Babbo Natale 13 dicembre 2019

Un Natale dedicato alle fiabe ma anche alla musica, agli spettacoli di luci e suoni, all’enogastronomia e agli artisti di strada per “Il Palazzo di Babbo Natale”, evento in programma a Prata Principato Ultra che trasformerà il Palazzo Baronale in un vero e proprio palazzo incantato dove, grazie agli attori della Compagnia Teatrale “La Fermata”, prenderanno vita le fiabe più famose e amate.

L’iniziativa “Il Palazzo di Babbo Natale”, giunta alla sua terza edizione ed organizzata dall’Associazione Panta Rei con il patrocinio del Comune di Prata Principato Ultra, suona come la famosa canzone di Edoardo Bennato: “Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà, la puoi vivere tutta in un solo momento… è una favola che diventa realtà”. L’evento si svolgerà tutti i weekend di dicembre dalle 17.00 alle 22.00. Il Palazzo Baronale, sito in via S. Grillo, sarà allestito per tutta la durata dell’evento come un palazzo incantato dove prenderanno vita le fiabe Disney; dal palazzo partiranno anche gli elfi di Babbo Natale che condurranno gli ospiti alla Casa di Babbo Natale allestita per l’occasione. In tutto il paese artisti di strada, spettacoli musicali, stand enogastronomici e spettacoli di luci e suoni, contribuiranno all’intrattenimento dei cittadini. Il weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre sarà allestito anche il presepe vivente.