Avellino Calcio Poule Scudetto: le info sulla prevendita per i tifosi dell’Avellino 29 maggio 2019

di Claudio De Vito – Un passo per volta la Lega Nazionale Dilettanti rifinisce l’organizzazione della Poule Scudetto che vedrà Avellino, Pergolettese, Cesena e Lecco contendersi il tricolore di Serie D alle Final Four umbre. Dopo l’ufficializzazione delle sedi nella giornata di ieri – Avellino-Pergolettese (18.30) a Gubbio e Cesena-Lecco (15.30) a Foligno venerdì 31 maggio – oggi è la volta delle tanto attese indicazioni sulla prevendita.

Per quel che riguarda i tifosi biancoverdi, al “Pietro Barbetti” potranno occupare la curva ospiti di circa 1000 posti di capienza su 5000 totali. La curva locale invece è stata riservata ai sostenitori della Pergolettese. Per tutti il costo del tagliando sarà di 8 euro. I biglietti nominativi e non cedibili per entrambi i settori potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città, tramite il circuito Go2. Allo stadio, il giorno della gara, non sarà possibile acquistare il titolo d’accesso all’impianto per i supporters delle due formazioni.

La Tribuna Centrale sarà riservata alle autorità e ai non residenti in Campania e Lombardia, dietro presentazione di un documento d’identità al prezzo di 16 euro. Sarà gratis l’ingresso allo stadio per i bambini fino a 14 anni. La prevendita terminerà alle 19 di domani.

I punti vendita in provincia di Avellino e dintorni: Official Store (Avellino), Tabaccheria Romano (Solofra), Ds Service (Mirabella Eclano), Bar Atlantic (Montoro), New Italgiochi (Avellino), Bar Tabacchi Ercolino (Avella), Bar Tabacchi (Trivelli Bisaccia), New Pold’s (Calitri), Tabacchi Citro (Mercato San Severino), Bar Lama (Montesarchio).

Le stesse modalità di prevendita saranno valide per la finale del “Renato Curi” di Perugia in programma domenica alle 16. In tal caso, la vendita dei tagliandi però sarà attiva fino alle 19 di sabato. Da definire soltanto i settori da riservare alle tifoserie delle squadre che approderanno alla finalissima. Al momento l’unico punto vendita Go2 indicato è la Tabaccheria Cornicchia di Perugia.