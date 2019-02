Cronaca Posti di blocco e perquisizioni: il bilancio dei controlli dei carabinieri in Alta Irpinia 11 febbraio 2019

I Carabinieri della Compagnia Montella non mollano la presa sul territorio dell’Alta Irpinia, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e sicurezza.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che in questo fine settimana hanno portato alla denuncia di tre persone, al ritiro di una patente di guida, alla segnalazione di un soggetto quale assuntore di stupefacenti e all’allontanamento di due pregiudicati.

Nello specifico:

– è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 50enne di Nusco, sorpreso in quel centro dai Carabinieri della locale Stazione, alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’abuso di alcool, accertata mediante etilometro. Ritirata la patente di guida.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stata denunciata dai Carabinieri di Bagnoli Irpino anche una coppia del posto ritenuta responsabile del reato di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, per non aver ottemperavano all’ordinanza di demolizione di opere edili abusivamente realizzate.

– è stato segnalato alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 un 35enne di Avellino che a seguito di perquisizione operata dai Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La droga è stata sequestrata;

– sono stati allontanati con Foglio di Via Obbligatorio un 48enne ed un 50enne di Napoli, entrambi con a carico precedenti di polizia e già destinatari di molteplici analoghe misure di prevenzione, sorpresi a Bagnoli Irpino, in atteggiamento sospetto. Gli stessi, opportunamente interpellati, non erano in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione circa la sua presenza in quel Comune.