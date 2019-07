Provincia Postale Fest, si riparte da Teora 19 luglio 2019

Riparte dal Comune di Teora oggi alle 15:00 il progetto del tour “Postale Fest”, alla prima edizione, nasce da un’idea di Virginio Tenore che vede come capofila del progetto il Comune di Lioni ed ha come obiettivo la promozione della partecipazione giovanile e la consapevolezza delle risorse territoriali. Infatti, i ragazzi dei Forum dei Giovani dell’Alta Irpinia sono partiti da Lioni il 30 giugno ed hanno già raggiunto Montella, Bagnoli Irpino, Rocca San Felice, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Villamaina, Cassano Irpino e Paternopoli. La tappa del “Postale Fest” di Teora ha come responsabile del progetto per l’ente comunale è il Consigliere con delega alla Cultura ed al Turismo Pietro Sibilia che ha collaborato con l’Associazione femminile “Te..ora, te..ieri, te..sempre”.

“Questa è una buona opportunità – ha affermato il consigliere Sibilia – per tutti i Teoresi e gli irpini, di conoscere il proprio paese dal punto di vista dell’imprenditoria. Sono molto felice di avere al tavolo del convegno tre giovani imprenditori e due professionisti del settore economico come il prof. Luigi Lepore e l’Avv. Rosario Maglio, che insieme fanno parte anche del centro studi giuridici ed economici dell’Alta Irpinia a cui va il mio ringraziamento per l’enorme lavoro svolto durante questi anni”.

Il Comune di Teora ha quindi accettato la sfida del tour “Postale Fest” e l’appuntamento è per oggi dalle ore 15:00 con la visita dei punti storici del paese altirpino, per poi proseguire alla visita della nuova Area Pip. Alle 18:30 presso la piscina comunale di Teora ci sarà l’importante convegno dal titolo “I giovani e l’imprenditoria: un’opportunità per restare” insieme a chi ha iniziato il percorso di giovane imprenditore.

Dopo i lavori sarà possibile, per chi ha partecipato all’evento, assaggiare i prodotti tipici di Teora con l’apertura degli stand gastronomici alle ore 20:00.

Il programma

Ore 15:00 Accoglienza del video maker team da parte dell’associazione femminile, poi visita guidata con i ragazzi del servizio civile Unpli presso la Chiesa Madre ed i Ruderi della Chiesa Madre, il viaggio proseguirà verso la Fontana del Monte, al Belvedere, al Mulino Corona, per poi arrivare alla Fontana del Piano ed alla Pietra dei Matrimoni civili.

Ore 16:00 Visita guidata dell’Azienda Agricola “Calise Mario” e dell’Agriturismo “Il Calise”, concentrando il percorso sulla nuova idea di turismo culturale che un’azienda agricola può offrire.

Ore 17:30 Visita della nuova Area Pip ed agli artigiani del luogo, in particolare Gi. Elle srl ideata da due giovani imprenditori irpini.

Ore 18:30 Convegno presso la Piscina Comunale dal titolo “I giovani e l’imprenditoria: un’opportunità per restare” al quale interverranno: Luigi Lepore, professore di Economia Aziendale presso l’Uniparthenope, Rosario Maglio, avvocato del Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa – Alta Irpinia, il sindaco di Teora Stefano Farina e poi l’intervento di tre giovani imprenditori Amato Natale, Angelo Cordasco e Fabrizio Vitiello.

Ore 20:00 Apertura degli stand gastronomici con prodotti tipici locali con la presenza dell’Agrichef Immacolata Cordasco.

La serata sarà allietata dalla musica di Francesco Clemente e Donato Grasso.