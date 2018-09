Avellino Porte e finestre chiuse in città: scatta la disinfestazione su tutto il territorio 16 settembre 2018

L’Asl di Avellino ha disposto, a partire dalle ore 3:30 del 17 settembre, la disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Ecco alcuni semplici accorgimenti e precauzioni destinate alla popolazione:

Tenere le porte e le finestre chiuse al passaggio della macchine operatrici. Non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni durante i trattamenti di irrorazione. Non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione

Ci vorrà qualche giorno per attuare la sanificazione ambientale per cui si consiglia di osservare le precauzioni non solo per la giornata di lunedì.