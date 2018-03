Ponte della Ferriera: anche la scadenza di Pasqua salta. Giallo sulla riapertura

Marco Imbimbo – Inizialmente avrebbe dovuto riaprire lo scorso 30 novembre. La fatidica data era stata fornita stesso dall’assessore ai Lavori Pubblici, Costantino Preziosi, quando, nel pieno del caldo d’agosto, annunciò la chiusura del Ponte della Ferriera. Una scadenza che, ai più, era parsa troppo ottimistica, nonostante le rassicurazioni dell’assessore nel corso della conferenza stampa. Lo stesso Preziosi, pochi mesi dopo, si auto-rettificò in Consiglio Comunale, annunciando che sarebbero stati necessari altri 60 giorni di lavoro, a causa di alcuni imprevisti che avrebbero fatto slittare la riapertura del ponte. E così, da quel mese di novembre, si è andati avanti a suon di “serviranno altri due mesi“, come più volte comunicato da piazza del Popolo. Arrivando a una riapertura ipotizzata per Pasqua che, ormai è alle porte. Guardando lo stato dei lavori, anche questa scadenza si può dire superata.

L’elenco di date di riapertura, insomma, è fitto, non a caso da Palazzo di Città hanno deciso di non fornirne più, come ha sottolineato lo stesso Preziosi a inizio mese, durante l’inaugurazione della nuova piazzetta dove sorge il Monumento ai Caduti. “Non si danno date quando non si sanno“, chiosò alle domande sulla riapertura del Ponte.

L’ultima ipotesi che proviene da Palazzo di Città è quella di una riapertura parziale del ponte della Ferriera, con un’unica corsia percorribile e gestita da un semaforo per garantire il senso alternato. La data, però, non è stata fornita. L’unica cosa certa, al momento, è che non ci sarà nessuna riapertura totale del ponte prima della fine di questa consiliatura, che, guarda caso, andrà a scadenza tra due mesi esatti. Anzi, lo stesso Preziosi, nel corso di un recente consiglio comunale ha annunciato “tempi lunghi” per la riapertura del ponte. Auto-rettificandosi nuovamente quando, la scorsa estate, parlò invece di tempi brevi per la sua riconsegna alla città. Insomma a piazza del Popolo il concetto di tempo sembra subire troppe interpretazioni che mal si conciliano con la pazienza ormai al limite dei cittadini.