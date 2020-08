Politica Pomigliano: accordo Pd-M5S, Del Mastro candidato a sindaco 18 Agosto 2020

Gianluca Del Mastro, 46 anni, professore all’Università Federico II di Napoli ed alla “Luigi Vanvitelli” di Caserta, sarà il candidato unitario Pd-M5S per il comune di Pomigliano D’Arco, a Napoli. Il comune nel napoletano è la città di Luigi di Maio, ex capo dei Pentastellati. A svelare l’intesa, arrivata questa notte, è Dario De Falco, consulente del sottosegretario Riccardo Fraccaro, con un post su Facebook: “Ieri notte i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. – scrive De Falco sui social – Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia Città”.

“Gianluca ha 46 anni è sposato ed è padre di due bambini. Attualmente è Professore di Papirologia presso l’Università della Campania «Luigi Vanvitelli» (con un dottorato conseguito a Napoli e un Master sui Beni Culturali conseguito tra l’Italia e l’Olanda), professore di Paleografia presso l’Università Federico II di Napoli (dove è stato ricercatore per vent’anni) e Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. È abilitato alla dirigenza di Istituti del CNR” spiega il consulente.