Attualità Polizia Penitenziaria, due concorsi per 754 posti. Domande entro il 4 aprile 11 marzo 2019

Sono stati pubblicati, infatti, sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.18 del 5-3-2019, due concorsi per Allievi Agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria. I bandi Polizia Penitenziaria 2019 mettono a concorso 754 posti per Allievi Agenti, di cui 566 per uomini e 188 per donne.

Prevista una selezione per titoli ed esami o solo per esami. I candidati selezionati saranno ammessi direttamente a frequentare il corso di formazione previsto. I due concorsi della Polizia Penitenziaria prevedono l’assegnazione di 452 posti (di cui 340 uomini e 112 donne) per i cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria e, quindi, a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Altri 302 posti (226 per uomini e 76 per donna) sono invece destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si precisa che due posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.

Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso l’apposita procedura online entro il 4 aprile 2019.