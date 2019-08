Cronaca Primo Piano Polizia, missione compiuta: il beagle Rudy torna a casa 28 agosto 2019

Rudy, questo è il nome del cane di razza beagle, che nella tarda mattinata di domenica 18 agosto, era stato rinvenuto da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest mentre vagava lungo la corsia di emergenza dell’Autostrada A/16, nei pressi del Km. 42 in territorio del Comune di Avellino.

Risolutivo l’intervento della pattuglia della Polizia Stradale che, nella circostanza, in una tratta dell’autostrada A16, in quel momento interessata da intenso traffico veicolare, ha evitato possibili situazioni di pericolo all’incolumità dell’animale ed alla sicurezza della circolazione.

Dopo le prime cure da parte degli agenti intervenuti, il cane veniva dato in affidamento ad struttura specializzata in attesa delle necessarie verifiche.

Nonostante si potesse ipotizzare l’ennesimo caso di abbandono, frequenti soprattutto in questo periodo dell’anno, le successive attività di accertamento hanno invece, consentito di rintracciare e riconsegnare il cagnolino alla legittima proprietaria.

Difatti, l’attività di accertamento posta in essere dalla Polizia Stradale, ha portato, prima all’identificazione del proprietario e, successivamente, ad acclarare che il cane si era allontanato dall’abitazione (non è lontana dalla sede autostradale) attraverso un piccolo varco creato nella rete di recinzione dell’abitazione della sua compagna di giochi che, nei fatti. è la fidanzata del proprietario.

L’allontanamento volontario del beagle aveva creato angoscia nell’intero nucleo familiare, ed è stato particolarmente felice il momento nel quale il cane è potuto ritornare nel suo ambiente e tra gli affetti e le coccole dei suoi proprietari.

Questo l’epilogo di una storia che, diversamente da quanto accade di sovente, ha avuto un lieto fine.

foto di repertorio