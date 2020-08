Polizia. Il ricavato della vendita dei calendari sarà devoluto al Comitato Italiano per l’Unicef

Il calendario edizione 2021, il cui costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo, ripercorrerà, attraverso scatti fotografici, i 40 anni dall’introduzione della legge 121/81 che ha disciolto il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed ha istituito la Polizia di Stato.

Le immagini racconteranno il cambiamento dell’Amministrazione – Forza di Polizia moderna, democratica e a ordinamento civile, descrivendo l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità.

Si evidenzia, al riguardo, l’importanza dell’iniziativa, nel prosieguo dei precedenti progetti posti in essere dall’UNICEF, che ha permesso, per quanto concerne l’iniziativa dello scorso anno, di raccogliere oltre 160.000 euro, devoluti al progetto UNICEF “ Yemen”.

Il ricavato di quest’anno sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef Onlus che finanzierà il progetto connesso “all’Emergenza Coronavirus” e devolverà una quota del ricavato – maggiore rispetto allo scorso anno- al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del Piano “Marco Valerio”.

Premesso quanto sopra, le SS.LL. disporranno la raccolta delle prenotazioni del personale dipendente, redigendo l’elenco da inoltrare a questo Ufficio di Gabinetto – Segreteria del Questore – specificando il numero distinto dei calendari da parete e da tavolo, avendo altresì cura di far pervenire l’importo totale in contanti, entro e non oltre lunedì 21 settembre 2020, termine che, per ragioni organizzative, non potrà essere assolutamente dilazionato.

Per quanto concerne eventuali prenotazioni di terzi estranei all’Amministrazione, le stesse potranno essere accettate dai rispettivi Uffici, previa esibizione della ricevuta di versamento – di cui verrà acquisita copia – su c.c. postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, contenente la seguente causale: Calendario Polizia di Stato 2021 – progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”.

Si porta a conoscenza le SS.LL. che il referente per la raccolta delle prenotazioni dei calendari dei rispettivi Uffici nonché per fornire ogni eventuale, ulteriore chiarimento è l’Assistente Amministrativo Costanza Antonio, in servizio presso questo Ufficio di Gabinetto.