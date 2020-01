Attualità La Polizia di Stato nelle scuole di Avellino e provincia per la legalità 23 gennaio 2020

Nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione dei reati e alla promozione

della cultura della legalità il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero

dell’Interno, d’intesa con il MIUR, ha indetto la Terza Edizione del concorso

progetto: “PretenDiamo legalità” per l’anno scolastico 2019/2020 diretto agli

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il progetto prevede una prima fase a carattere informativo, con l’impiego di

funzionari ed operatori di Polizia in un “tour illustrativo” presso le scuole che

hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione egli

studenti sull’importanza della legalità. Quest’anno il tema del concorso è:

“L’amicizia è una cosa vera/seria” proprio per sensibilizzare i giovani ai sani

valori della vita, approfondendo i temi della libertà, dell’uguaglianza e

dell’amicizia che rappresentano i valori fondamentali per la crescita dei

cittadini del domani.

Testimonial d’eccezione del progetto per le scuole secondarie di primo e

secondo grado è il Commissario Mascherpa con la sua squadra, un personaggio

dei fumetti edito dalla rivista ufficiale “Polizia Moderna” che attraverso le sue

indagini porterà i ragazzi a scoprire e a vivere l’esempio di una vita all’insegna

della legalità.

In questi giorni, pertanto, si stanno svolgendo numerosi incontri di formazione

con gli alunni degli Istituti Scolastici partecipanti. Molteplici sono state le

richieste, le curiosità e gli approfondimenti che gli alunni hanno prospettato ai

Funzionari e agli operatori della Polizia di Stato dimostrando vivo interesse e

una predisposizione a recepire il messaggio grazie al lavoro svolto

quotidianamente dalle docenti. Gli Istituti partecipanti al progetto, che hanno

avuto, tra l’altro la possibilità di “osservare” le attività dimostrative di alcune

Specialità della Polizia di Stato tra le quali la Polizia Scientifica e la Polizia

Stradale, sono: I.C. “R. Margherita – L. Da Vinci” di Avellino, I.C. “Luigi

De Prisco” di Fontanarosa, I.I.S.S. “E. Fermi” di Vallata, V Circolo

Didattico – Plesso “Madre Teresa di Calcutta” e “Plesso U. Nobile” di

Avellino, I.C. “San Tommaso- Borgo Ferrovia” di Avellino, I.C. Calvario-

Covotta “Don L. Milani” di Ariano Irpino, I.C. “G. Luisi” Martiri –

Ariano Irpino, IISS Grottaminarda- Frigento, I.C “A. Manzoni” di

Mugnano del Cardinale, Secondo Circolo Didattico Avellino, I.C. “C.

Caruso” di Altavilla Irpina, I.I.S.S. “F. De Sanctis – O. D’Agostino ”

Avellino.

Durante la seconda fase, ossia quella operativa e di verifica del progetto, gli

alunni avranno la possibilità di realizzare degli elaborati finali (opere letterarie,

disegni, collage, tecniche grafiche in genere, video, fumetti e grafic-novel) che

verranno messi a disposizione della Questura di Avellino entro il 2 marzo 2020.

Tutti gli elaborati saranno poi valutati da un’apposita Commissione che

decreterà il vincitore per ogni categoria.

Gli elaborati degli studenti vincitori, in ambito provinciale, saranno

premiati in occasione della celebrazione del 168° anniversario della Fondazione

della Polizia di Stato che avrà luogo il prossimo 10 Aprile e, successivamente

avranno l’opportunità di partecipare alla fase nazionale del concorso.