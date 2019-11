Sport Minori Podjgym scherma, infortunio e beffa per Domenico Russo 13 novembre 2019

Al Campionato Europeo Cadetti di Istanbul, Domenico Russo della Polisportiva Podjgym Avellino allenato dal maestro Carmelo Alvino, si è imposto nel girone vincendo 4 assalti tutti per 5-2 e perdendone solo due 5-4 e 5-2.

Nel penultimo assalto, Russo ha subito un colpo alla mano che lo ha costretto a cambiare atteggiamento in gara. E’ riuscito a superare la prima diretta, ma alla seconda è stato costretto ad un incontro sulla difensiva per via del dolore. Per lui niente accesso alle finali.

Al rientro in Italia, alla delusione si sono aggiunti il problema tecnico di avere difficoltà ad impugnare l’arma per l’infortunio in gara e l’amarezza per aver subito il furto dell’auto con il borsone da scherma dove vi era tutta l’attrezzatura per la gara con la triste beffa di perdere gli effetti importanti dell’attrezzatura e i ricordi delle

conquiste. Impossibile per lui partecipare sabato all’Europeo di Sofia in Bulgaria.