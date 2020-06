Avellino Calcio Playoff Serie C, quante rinunce: ecco il quadro degli abbinamenti 10 giugno 2020

di Claudio De Vito. Entro la serata di oggi si saprà quante squadre rinunceranno a giocare i playoff. Il termine è fissato alle 19, ma qualcuno si è già mosso in via ufficiosa esternando la propria volontà di non scendere in campo. E’ il caso di Pontedera, Arezzo e Piacenza. Singolare proprio il forfait del Pontedera che ha gettato la spugna come quarta nella classifica del girone A: in pratica, la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno nel girone accederà direttamente alla fase nazionale.

Sempre nel girone A, c’è da fare i conti con la penalizzazione del Siena che sarebbe in arrivo entro questa settimana. Il potenziale -2 farebbe rotolare tre posti indietro i bianconeri toscani. Identica sanzione è prevista nel girone C per il Catania che manterrebbe però l’attuale posizione forte dei 6.265 punti di vantaggio sulla formazione immediatamente alle sue spalle, il Catanzaro.

Proprio gli etnei, alle prese con debiti societarie e calciatori senza stipendio da mesi, potrebbero assestare un colpo di coda partecipando agli spareggi. Verso il sì anche lo stesso Siena. Piacenza e Modena sono praticamente out, mentre per la Sambenedettese tutto dipenderà dal cambio di proprietà che potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro. Curiosi invece i casi di Vibonese e Pro Patria che si alleneranno, ma soltanto una entrerà in gioco sulla scorta dell’epilogo di coppa.

In attesa di capire quante e quali saranno le formazioni che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la B, il Novara può considerarsi al secondo turno dovendo sfidare l’Arezzo che si è chiamato fuori dalla contesa. Nel girone B invece il rischio concreto è quello che tutti gli abbinamenti del primo step non si giochino con FeralpiSalò, Padova e Triestina premiate a tavolino.

Una situazione paradossale che potrebbe spingere la Figc a variare il format. Troppe le rinunce infatti che alterano la formula adottata dalla Lega Pro per gli spareggi promozioni. Non sono pertanto da escludere colpi di scena che farebbero saltare gli attuali abbinamenti. La via di playoff più brevi resta defilata ma potrebbe essere intrapresa dopo i riscontri di questa sera sui forfait.

Ecco il quadro completo degli abbinamenti del primo turno nei tre gironi

GIRONE A

Siena (5) – Juve U23 (10)/Pro Patria (11)

Alessandria (6) – Arezzo (9)

Novara (7) – Albinoleffe (8)

Con la penalizzazione del Siena:

Alessandria (5) – Juve U23 (10)/Pro Patria (11)

Novara (6) – Arezzo (9)

Albinoleffe (7) – Siena (8)

Secondo turno: il Pontedera (4) affronta la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno e le altre due si incontrano tra loro.

GIRONE B

Padova (5) – Sambenedettese (10)

FeralpiSalò (6) – Modena (9)

Piacenza (7) – Triestina (8)

Secondo turno: il Sudtirol (4) affronta la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno e le altre due si incontrano tra loro.

GIRONE C (Se la Ternana perde/Se la Ternana vince la finale di Coppa Italia)

Ternana (5) – Avellino (10) / Catania – Vibonese

Catania (6) – Virtus Francavilla (9) / Catanzaro – Avellino

Catanzaro (7) – Teramo (8) / Teramo – Virtus Francavilla

Secondo turno: il Potenza (4) affronta la peggiore classificata fra le qualificate del primo turno e le altre due si incontrano tra loro.