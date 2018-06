Politica Pizza contro i parlamentari 5 Stelle: “Svolgano la loro funzione, invece di fare i bodyguard a Ciampi” 13 giugno 2018

La nota di Nello Pizza, candidato a sindaco di Avellino con la coalizione di centrosinistra.

Piuttosto che impiegare il loro tempo a fare da bodyguard a Vincenzo Ciampi, i parlamentari irpini del Movimento Cinque Stelle farebbero bene a svolgere in maniera più incisiva la loro funzione di rappresentanti del nostro territorio, difendendolo dal fuoco amico.

Siamo ai Cinque Stelle l’un contro l’altro armati. Preoccupante…

E’ grave, infatti, che un senatore appena nominato Sottosegretario allo Sviluppo Economico, anch’egli pentastellato, Luigi Cioffi, salernitano, definisca come inutile la stazione Hirpinia della Alta Capacità Napoli – Bari che dovrà sorgere in territorio di Grottaminarda tanto da prospettare addirittura una modifica del tracciato. Tra l’alto il senatore Cioffi sembra non essere pienamente aggiornato sull’avanzamento delle procedure amministrative considerando che già è stato pubblicato il bando per il primo lotto funzionale della tratta Apice – Orsara lungo la quale si colloca la futura stazione irpina.

Mantenere quella previsione, quella della stazione in territorio irpino, ha visto l’impegno dei nostri parlamentari nella precedente legislatura che alla fine sono riusciti a portare a casa il risultato. La stazione è un pezzo delle ipotesi di sviluppo del nostro territorio in termini di occupazione e di vocazioni produttive. Ora con un tratto di penna qualcuno vorrebbe cancellarla. Evidentemente è questo che intendono per governo del cambiamento: cancellare quanto di buono è stato fatto nel passato…