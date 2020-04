Attualità In Evidenza Primo Piano “Più controlli sugli ingressi in Campania per le festività pasquali”. La raccomandazione di De Luca 9 aprile 2020

Divieto di rientri in Campania per Pasqua. Questa mattina il Presidente De Luca ha inviato una nota agli enti e alle autorità competenti nella quale si raccomanda il rispetto delle ordinanze fin qui emanate.

In particolare si ricorda è che vietato qualsiasi spostamento non motivato dall’autocertificazione e si invitano le forze dell’ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori regione.

In particolare, De Luca raccomanda “a tutti gli Enti ed Autorità competenti, richiamati nei provvedimenti sopra riportati, ogni sforzo volto ad intensificare, a decorrere dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti al fine di

assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni dei DDPCM sopra menzionati e delle ordinanze sopra citate e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000, oltre alle altre misure previste dall’art.4 decreto legge n.19/2020) e le misure sanitarie all’uopo previste dalle ordinanze medesime (tra cui obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni)”.

De Luca, dunque, chiede più controlli sugli ingressi in Campania per le festività pasquali.