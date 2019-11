Politica Pionati: “Caldoro alla presentazione di Alleanza di Centro” 28 novembre 2019

Il candidato alla carica di Governatore della Campania per la coalizione di centrodestra, Stefano Caldoro è già in piena campagna elettorale. Il fondatore del Movimento Alleanza di Centro – che sarà presente, con sue liste, alle prossime consultazione per il rinovo del parlamentino regionale – annuncia la presenza dell’ex primo inquilino di palazzo Santa Lucia ad un’iniziativa in programma a Napoli il prossimo 30 novembre. L’appuntamento – in programma alle ore 18,30 presso il Millennium Gold Hotel di Napoli – rappresenterà “una nuova tappa della serie di incontri organizzati da Alleanza di Centro in tutte le province della Campania in vista delle elezioni regionali del prossimo anno”. Le liste del Movimento fondato da Pionati sosterranno, come già fatto dieci anni fa, il candidato Governatore della coalizione di centrodestra. “Una figura – dice Pionati – che rappresenta la scelta migliore e più coerente che il centrodestra possa offrire agli elettori della Campania. Non è la prima volta che Alleanza di Centro si presenta alle elezioni regionali: lo ha già fatto nel 2010, quando contribuì alla vittoria di Caldoro con i suoi 64.000 voti, pari al 2,4%”.