Attualità Pignataro nominato Cavaliere al Merito della Repubblica 29 dicembre 2018

Con Decreto del Presidente della Repubblica On.Sergio Mattarella e su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, Salvatore Pignataro, originario di Guardia Lombardi, è stato insignito il 27 Dicembre dell’Onoreficenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per meriti professionali e sociali.

Pignataro, specialista in Criminologia investigativa e investigazioni digitali forensi, è Segretario Regionale dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza, Direttore del Centro Studi nazionale dell’Associazione Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata e Componente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi nel settore scientifico Scienze Investigative. ù

Pignataro è anche Ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e responsabile Naapro Cri per la provincia di Avellino. Giornalista, scrittore autore di due libri di interesse universitario, “L’Intelligence oggi” e “La parabola della democrazia italiana”, si è laureato in Giurisprudenza con una tesi in criminologia ed ha conseguito il corso di perfezionamento universitario presso la Scuola biennale di Alti Studi Politici con l’Università Suor Orsola Benincasa.

Il professionista irpino ha ottenuto il Premio regionale alla Cultura presso la Città di Salerno, il Premio “Bassa Irpinia” nel 2016 e il Premio nazionale alla Cultura dell`Associazione nazionale Giornalisti Flegrei a Bacoli nel 2017.