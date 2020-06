Pietrastornina, schianto in auto: ferito in codice rosso

Incidente a Pietrastornina (Avellino), oggi 4 giugno 2020, lungo la strada statale 374, ragazzo di 29 anni ricoverato in codice all’ospedale Moscati di Avellino. L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del Suv Alfa Romeo sul quale viaggiava. Il personale del 118, dopo aver prestato le prime cure, lo ha trasportato nella struttura ospedaliera. Dove sarà sottoposto agli esami strumentali. Per fortuna non è in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri serviranno a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Dopo aver eseguito tutti gli accertamenti, dovranno stabilire eventuali responsabilità. Traffico rallentato in zona durante il lavoro dei soccorsi.