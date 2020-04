Attualità Pietrastornina, la Pro Loco regala le uova di Pasqua ai bambini. E tute e mascherine al “Moscati” 10 aprile 2020

La Pro Loco di Pietrastornina, presieduta da Mario D’Andrea, si autotassa e decide di regalare ai bambini della scuola elementare del posto le uova di Pasqua. “I più piccoli sono coloro che maggiormente soffrono questo periodo di restrizione”, afferma D’Andrea. “Le uova vogliono essere un simbolo di pace, di serenità e di augurio non solo per la santa ricorrenza, ma per un presto ritorno ad una vita normale”.

In collaborazione e con il contributo delle mamme degli alunni della scuola, inoltre, la Pro Loco di Piestrastornina sta provvedendo ad acquistare mascherine, tute e guanti da donare all’ospedale “Moscati” di Avellino. “Con le altre associazioni del territorio – prosegue D’Andrea – abbiamo inoltre aderito al Coc, centro operativo comunale, il cui obiettivo è la consegna di farmaci, alimenti, alle persone più bisognose di Pietrastornina. La consegna sarà effettuata su richiesta. A tal proposito, vorrei ringraziare i consiglieri della Pro Loco Raffaella Iermano, Salvatore Fiorentino e Marcello Ciardiello, ovvero i nostri rappresenanti nell’ambito del Coc. Li ringrazio per i sacrifici e per i rischi che assumono. Da giorni, vanno incontro alle esigenze delle persone in difficoltà”.