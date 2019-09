Avellino Calcio Picerno-Avellino, la vigilia di Giacomarro con un solo assente 14 settembre 2019

Alla vigilia di Picerno-Avellino in programma domani alle 17.30 allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, il tecnico rossoblu Domenico Giacomarro ha parlato in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto finora, nelle prime tre gare. Ho a disposizione una rosa ampia. Soltanto Vanacore è indisponibile per un principio di infiammazione all’adduttore che non gli consente di scendere in campo”.

Ci sarà invece il rientrante Filippo Lorenzini che dà il la all’unico ballottaggio nel 3-5-2 del Picerno. Per lui qualche chance di titolarità in difesa dove la competizione con Nebil Caidi, in gol a Viterbo, è serrata. Per il resto formazione confermata con Emanuele Santaniello e Claudio Sparacello di punta. Intanto la società rossoblu ha salutato il centrocampista Raffaele Vacca con il quale è stata attuata la risoluzione del contratto.