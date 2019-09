Avellino Calcio Picerno-Avellino, danni alle navette per il trasporto dei tifosi ospiti 16 settembre 2019

Atti vandalici sulle navette adibite al trasporto dei tifosi dell’Avellino a Potenza dove ieri è andato in scena il match tra i biancoverdi ed il Picerno. La denuncia arriva proprio dall’azienda Trotta Bus, che ha messo a disposizione i propri mezzi per il trasporto allo stadio “Alfredo Viviani” dei sostenitori ospiti radunati presso un parcheggio individuato in periferia dal servizio d’ordine.

“È incredibile che per una gara di serie C nel 2019 si debba assistere ancora ad atti di vandalismo, gratuiti ed illogici, con rischi anche per gli autisti in servizio che garantiscono con professionalità lo svolgimento del servizio. È evidente come, in alcuni casi, la presenza di qualche steward privato non è sufficiente per garantire la sicurezza necessaria” è l’amaro commento su Ufficio Stampa Basilicata dell’ingegnere Malatesta, direttore dell’azienda.

foto Facebook Ufficio Stampa Basilicata