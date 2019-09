Picerno-Avellino: lupi a caccia del poker

Potenza, Claudio De Vito. Avellino di scena a Potenza per sfidare il Picerno in una gara tra squadre in forma. All’ultimo momento Ignoffo deve fare a meno di Albadoro colpito da un problema allo stomaco nel ritiro pre-partita. Al suo posto subito una chance per Charpentier nel ruolo di unico terminale nel 5-4-1. In compenso Morero e Laezza stringono i denti in difesa dove si rivede Celjak e a sorpresa esce di scena Zullo. Il centrocampo è lo stesso di una settimana fa complici le assenze di Karic e Palmisano. Tutto confermato invece nel Picerno che schiera in avanti il tandem Sparacello-Santaniello.

Picerno-Avellino 1-3, il tabellino

Marcatori: 5′ pt Charpentier, 16′ pt Parisi, 25′ pt Santaniello, 4′ st Di Paolantonio.

Picerno (3-5-2): Pane, Caidi (13′ st Esposito), Fontana, Bertolo; Kosovan (18′ st Nappello), Pitarresi, Vrdoljak, Calamai (13′ st Melli), Guerra (31′ st Fiumara); Sparacello, Santaniello (32′ st Calabrese).

A disp.: Cavagnaro, Soldati, Langone, Lorenzini, Ruggieri, Sambou, Montagno. All.: Giacomarro.

Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Illanes, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, De Marco (10′ st Silvestri), Di Paolantonio, Rossetti; Charpentier (21′ st Alfageme).

A disp.: Tonti, Pizzella, Zullo, Albadoro, Njie, Falco, Carbonelli, Petrucci. All.: Ignoffo.

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Dell’Olio di Molfetta e De Chirico di Barletta.

Note: ammonito 25′ st Laezza per gioco scorretto, spettatori 1.344 (500 ospiti), incasso 11.700 euro, angoli 7-2.