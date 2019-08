Benevento Piccioni e topi morti nel deposito: sequestrati 45000 quintali di grano 10 agosto 2019

Il personale del N.I.P.A.A.F. e della locale Stazione Carabinieri Forestale appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, unitamente a quello dell’ASL BN, hanno svolto nel territorio del comune di Benevento un controllo mirato alla gestione della conservazione di cereali, nello specifico “Grano duro e tenero” , destinato successivamente al consumo umano.

L’accertamento ha interessato la tracciabilità del prodotto e gli aspetti igienico-sanitari, sia dello stabile utilizzato per il deposito della merce che di quest’ultima.

Durante la verifica si è riscontrato, nello stabile utilizzato per il deposito del grano, diverse carenze in fatto di igiene, in quanto si è acclarato la presenza di numerosi volatili (piccioni) e di alcuni topi, anche morti, con presenza nelle aree perimetrali dello stabile di numerosi escrementi degli animali innanzi citati. Altresì, il grano era conservato in un locale non arieggiato e quindi ad un elevata temperatura, non idonea ai fini della conservazione alimentare.

Alla luce degli accertamenti posti in essere, la merce rinvenuta, circa 45000 quintali di grano, è stata sottoposta a sequestro sanitario in attesa delle analisi, al fine di verificare l’idoneità al consumo umano della stessa. Inoltre, le ditte interessate sono state diffidate a ripristinare le gravi carenze igieniche sanitarie riscontrate.

L’attività è stata sospesa.