Picchiava madre e nonna per soldi: arrestato 37enne

Picchiava madre e nonna per soldi: arrestato. I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 37enne del luogo, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata.

La cattura è scattata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell’Arma i quali hanno messo la parola fine ad un triste episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche.

I Carabinieri, attraverso uno scrupoloso lavoro di indagine portata avanti con doverosa sensibilità, hanno accertato che il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva posto in essere plurime condotte estorsive in danno della madre e della nonna conviventi: minacciandole ed aggredendole fisicamente, a volte anche distruggendo i suppellettili dell’abitazione, le costringeva a corrispondergli, quasi quotidianamente, somme di denaro per soddisfare la sua esigenza di dipendente da sostanza stupefacente nonché da alcool.

Le evidenze raccolte tracciavano a carico dell’indagato un quadro gravemente indiziario che, riferito senza ritardo all’Autorità Giudiziaria, consentiva l’emissione dell’odierno provvedimento, in esecuzione del quale il 37enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.