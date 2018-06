Benevento Cronaca Benevento Picchia la sua ex compagna: arrestato un 37enne. Nascondeva in macchina due machete 13 giugno 2018

Nella serata di ieri a San Giorgio del Sannio, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza un 37 enne originario del Ghana, ma domiciliato a San Nicola Manfredi ,già noto ai militari per i suoi trascorsi penali.

Le accuse nei suoi confronti sono di atti persecutori, lesioni personali e porto abusivo di armi.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato dalla pattuglia dei militari in una via del centro, mentre stava picchiando, anche alla presenza di minori, la sua ex compagna, una connazionale di 33 anni.

Alla donna, sottoposta a visita medica presso ospedale Fatebenefratelli di Benevento, gli è stato diagnosticata un trauma contusivo con ecchimosi della regione zigomatica sinistra con una prognosi di cinque giorni.

L’uomo non aveva accettato la fine del rapporto con la 33enne che, tra l’altro, era la madre dei suoi due figli. Già in passato, infatti, si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti della donna, che aveva formalizzato varie denuncie per episodi di violenza simili a suo danno.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno scoperto che nella Citroen Saxo dell’indagato, sotto il sedile posteriore, erano nascosti due machete in metallo di fattura artigianale ed una fionda.