Picchia il fidanzato della ex: 37enne rischia il processo

di Anfan – Chiuse le indagini su un 37enne di Avellino accusato di lesioni e minacce aver picchiato, in due occasioni, il fidanzato della ex compagna. Ora l’uomo, assistito dall’avvocato Ennio Napolillo, rischia il processo. L’indagato avrà venti giorni per chiedere di essere interrogato o per presentare memorie difensive. Nell’inchiesta della Procura sono finiti due episodi avvenuti nel 2017. Il 37enne, secondo la denuncia, avrebbe aggredito il fidanzato della ex a Corso Europa e poi, circa un mese dopo, nei pressi della città ospedaliera di Avellino. In questa seconda occasione la vittima ha riportato una prognosi di trenta giorni. (Foto di repertorio)