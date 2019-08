Piano Lavoro Regione Campania, oggi scadono i termini per l’iscrizione

C’e’ tempo fino alla mezzanotte di oggi per iscriversi al concorso bandito dalla Regione con il Formez per la copertura con contratto a tempo indeterminato (Piano per il lavoro della Campania) di tremila posti nei Comuni e negli enti che hanno aderito al bando.

Le domande d’iscrizione possono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, ovvero via internet, utilizzato il modulo del sistema “Step-One 2019”, all’indirizzo internet ”https://www.ripam.cloud”.

Disponibili posti per 950 laureati che saranno inquadrati nella categoria D, con 328 posti presso la Regione Campania, 15 al Consiglio Regionale e 607 distribuiti in vari enti locali campani.

Saranno suddivisi in vari ambiti anche i 1.225 nuovi diplomati che saranno assunti: di questi 187 lavoreranno presso la Regione Campania, 18 presso il Consiglio Regionale e 1.020 presso vari enti locali.

Si prevedono di superare il traguardo di un milione di domande di partecipazione alle varie posizioni disponibili: al 29 luglio risultavano presentate circa 500mila istanze.

È prevista prima una prova preselettiva, che dovrebbe svolgersi entro fine settembre e consisterà nel fornire risposta esatta a 80 domande nel tempo di un’ora e 20 minutii. Cinquanta di queste domande verteranno su test utili a verificare le capacità logico-deduttive, critico-verbali e logico-matematiche del candidato, le altre 30 verteranno invece su varie materie come diritto costituzione, diritto regionale, lavoro pubblico, geografia politico-economica della Regione.

I candidati che avranno superato la prova selettiva, saranno ammessi a sostenere una prova scritta e, dopo avere superato pure quella positivamente, potrà accedere a una fase di formazione di 10 mesi alla quale farà seguito la prova orale e una valutazione dei titoli.