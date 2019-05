Politica “Periferie al centro”: tour tra le frazioni per la lista “Grottolella Riparte” 16 maggio 2019

Ripartire con un approccio diverso, ponendo le periferie al centro del progetto amministrativo.

E’ questo il motivo che ha spinto la lista n°2 “Grottolella Riparte” ad organizzare un vero e proprio tour per le frazioni. Si è partiti da Tropeani, nella ex scuola ubicata in piazza ed oggi divenuta centro sociale.

“Le problematiche che riguardano questa zona sono annose ed evidenti – ha sottolineato il candidato sindaco Antonio Spiniello – abbiamo inserito nel nostro programma diversi punti per risolverle. Il completamento della metanizzazione è un elemento cardine, ad esempio, e contiamo di realizzarlo nel prossimo quinquennio. Inoltre abbiamo pensato che nell’aera in cui al momento c’è un campetto di calcetto abbandonato, tra l’altro in zona strategica tra Tropeani e Pozzo del Sale, si può realizzare un punto di incontro, immaginando un area verde unita a parco giochi in cui famiglie e bambini si ritrovano, favorendo il processo di aggregazione che come lista abbiamo posto alla base del nostro progetto”.

E’ intervenuto, tra gli altri esponenti, il candidato Pietro Spiniello. “Vogliamo prima di tutto sentirci appartenenti alla comunità grottolellese – ha fatto notare – a volte ci sentiamo distanti, incompresi e trascurati. Il mio compito sarà quello di riavvicinare, attraverso attività e proposte i cittadini di Tropeani al centro di Grottolella. Il nostro è un progetto ambizioso, che volevamo mettere in atto cinque anni fa e che intendiamo realizzare ancora. Spero che i miei conterranei mi diano fiducia”.

Il tour vedrà la compagine politico/amministrativa sabato a Pozzo del Sale, alle ore 17,30, martedì 21 Maggio a Taverna del Monaco alle 17,30 e giovedì 23 Maggio con i cittadini delle zone rurali presso il Roxy Bar di via Nazionale alle 18,30.