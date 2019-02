Pensioni Quota 100, in Irpinia quasi 200 domande

Ammontano a quasi 200 (198 per la precisione) le domande presentate in Irpinia per la pensione quota 100. In Campania guida Salerno con 446 domande, davanti a Caserta con 275 domande. Chiudono Benevento e Napoli, rispettivamente con 137 e 32.

La Quota 100 è una misura cardine della Legge di Bilancio 2019, volta a contrastare gli effetti della riforma delle pensioni del Governo Monti (Riforma Fornero). La Quota 100, operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021), consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni.