Avellino “Pensiamo alla salute”, le associazioni si appellano ai candidati di Avellino 10 maggio 2019

Lunedì 13 maggio 2019 alle ore 16:30 presso il Circolo della Stampa in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, le Associazioni riunite per la campagna “Pensiamo alla salute!” presentano l’Appello pubblico rivolto ai futuri candidati sindaco per la città di Avellino per chiedere di sottoscrivere 8 impegni chiari per il benessere delle generazioni avellinesi presenti e future.

Perché la salute è una cosa seria e ci riguarda tutti. Soprattutto quando questa si misura

rispetto ad un inquinamento ambientale che non può essere più trascurato.

Perché Avellino può essere un’isola felice ma non è più un’isola incontaminata. E noi tutti

mangiamo i frutti, beviamo l’acqua e respiriamo l’aria di questa nostra terra.

Nel corso della conferenza stampa sarà diffuso e reso disponibile l’Appello integrale con gli 8 impegni e i dettagli per ciascun punto.

Avellino ha il livello medio di polveri sottili PM10 più alto in Italia (Rapporto Mal’Aria 2019-Legambiente1). Con un valore pari a 42 μg/mc, Avellino supera perfino Torino (41,9), Milano (39,8) e numerose altre città della Pianura Padana collocate in realtà ben più antropizzate e industrializzate.

Se da un lato è nota la risonanza mediatica per gli sforamenti delle polveri sottili delle grandi città metropolitane, risulta preoccupante l’assenza di un profondo dibattito pubblico circa la grave condizione dell’area di Avellino.

LA FIRMA

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” ha affermato Martin Luther King.

Chiediamo ai candidati Sindaco di Avellino di fare della questione ambientale e della salute dei cittadini una priorità della propria visione politica “perché la salute è una cosa seria”. Invitiamo tutti i candidati Sindaco di Avellino a firmare il nostro Appello entro il 20 maggio e ad assumere la responsabilità di adoperarsi per mettere in pratica gli 8 impegni di «Pensiamo alla salute!».

1 Media dei valori medi annuali di PM10 (μg/mc) registrati dalle centraline urbane nel 2017 – Rapporto Mal’Aria Legambiente, pagina 29, disponibile al link: https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/malaria2019_dossier.pdf

I 20 PROMOTORI

Non chiamateci ambientalisti. Siamo le famiglie che non vogliono vedere i propri cari ammalarsi per inquinamento, per “mal’aria”. Siamo le generazioni che dovranno avere a che fare con i cambiamenti climatici e siamo le persone che difendono, promuovono e valorizzano il nostro territorio ogni giorno. Siamo le associazioni che offrono servizi e risposte per i più deboli e per chi si sente inascoltato. Siamo le associazioni che difendono la legalità, la salute e gli elementi essenziali della vita quali aria, acqua e terra.

Non chiamateci ambientalisti, siamo la società civile.

I 20 promotori dell’appello “Pensiamo alla salute!” sono:

− ARCI – Direttivo provinciale Avellino

− Briganti d’Irpinia

− Calendula

− Comitato Acqua Bene Comune – Aspettando Godot

− Enterprise

− Info Irpinia

− inLocomotivi

− Io voglio restare in Irpinia

− ISDE Associazione Medici per l’Ambiente -Avellino

− Laudato si’

− Legambiente Valle Solofrana

− LIBERA, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE – Coordinamento

provinciale Avellino

− Lotta per la Vita

− MoviMentiLocali di Tufo

− Salviamo la Valle del Sabato

− Slow Food Avellino

− SOMA – Solidarietà e Mutualismo Avellino

− Students for Future – Avellino

− TerritoRealmente

− Unione degli Studenti – Avellino