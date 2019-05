Politica “Portiamo l’Irpinia in Europa”, Pedicini (M5S) in tour a Mirabella e Ariano 9 maggio 2019

Doppio appuntamento in Irpinia domani, per il portavoce M5S in Europa Piernicola Pedicini per incontrare cittadini e attivisti. Il primo appuntamento è previsto per domani pomeriggio, alle ore 18, a Mirabella Eclano, in contrada Santa Caterina, dove incontrerà il candidato portavoce al comune Oreste Cirillo e il gruppo M5S impegnato in questa tornata elettorale. In serata Pedicini insieme al portavoce alla Camera Generoso Maraia, incontrerà ad Ariano Irpino commercianti, agricoltori e imprenditori irpini, presso l’hotel Biffy, alle ore 20:30.

“In questi incontri – commenta Pedicini – racconterò ai cittadini come l’Europa stia cambiando grazie all’arrivo del M5S, l’unica forza politica italiana sempre presente e attiva in Parlamento europeo. Un impegno concreto che sta progressivamente cambiando gli equilibri in Europa”.

“L’incontro a Mirabella – commenta Oreste Cirillo – sarà l’occasione per capire insieme ai candidati e agli attivisti, come portare quel cambiamento anche nei comuni. Sarà un confronto costruttivo in cui si discuterà su come l’Unione europea può aiutarci a cambiare anche il volto del nostro comune, intervenendo su problemi che si trascinano da anni”.

Dopo l’incontro a supporto della lista M5S a Mirabella Eclano, Pedicini sarà con Generoso Maraia ad Ariano Irpino, per un confronto con esponenti del comparto produttivo locale, che sottoporranno ai portavoce le problematiche che si pongono con maggiore urgenza sul territorio.

“Tra le criticità maggiormente avvertite – commentano Pedicini e Maraia – c’è prima di tutto la carenza di infrastrutture utili. Pur essendo stati dirottati sull’intera area delle risorse per la realizzazione di opere, quasi mai si è trattato di interventi strategici. Ecco perché questo incontro sarà l’occasione per capire come sfruttare a pieno le potenzialità dei fondi europei, come intercettarli e come lavorare sui progetti, affinché vengano considerati ammissibili. La crescita di un territorio è sempre più vincolata all’Unione europea. La prossima programmazione europea, che ricordiamo ha lo scopo di finanziare progetti che contribuiscano allo sviluppo dei paesi membri, è fondamentale per questo motivo. In questo confronto cercheremo inoltre di illustrare ai tanti agricoltori dell’area le opportunità del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale. Per questo motivo – concludono – invitiamo i cittadini a prendere parte con domande, con idee e anche con critiche all’incontro, affinché si discuta insieme su come rilanciare il territorio”.