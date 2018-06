Pd, parla il segretario irpino: “Convocata l’Assemblea Provinciale, ecco la data”

Partito Democratico, la nota del segretario provinciale irpino Giuseppe Di Guglielmo.

“Dobbiamo ricostruire il progetto del centrosinistra, ma soprattutto immaginare la costruzione di nuovi processi partecipativi a tutti i livelli. Penso sia giunto il momento di costruire un spazio democratico ampio, smetterla di parlarci addosso e litigare tra di noi, altrimenti i cittadini non potranno dare fiducia ad un serio progetto democratico.

Paghiamo, a mio avviso, lo scotto di una rabbia sociale profonda e in alcuni tratti violenta.

Il Partito Democratico, nostro malgrado, perde in molte storiche roccaforti, da Siena a Pisa ad Imola, è chiaro che siamo di fronte ad uno scenario del tutto nuovo e ad una domanda di cambiamento radicale.

Dobbiamo lavorare con umiltà, ritornando tra la gente: questo è il momento dell’ascolto e della riflessione.

In Irpinia, come nella città capoluogo ci aspetta un compito durissimo, delicato, ci sarà una lunga traversata e affrontare e solo chi vorrà bene a questo partito e vorrà lavorare per allargare e far vivere il campo democratico potrà contribuire alla ricostruzione.

Non possiamo più mediare e trovare soluzione ibride, sicuramente il dibattito nazionale non ci aiuta in questa fase, ma sono convinto che ritroveremo la strada della politica che è risposta e soluzione ai problemi collettivi.

Anche in vista dell’assemblea nazionale, prevista agli inizi di luglio, stiamo lavorando come Federazione Provinciale di Avellino alla convocazione dell’assise provinciale del Pd irpino, per analizzare il voto e procedere con gli adempimenti previsti dal nostro statuto”.

L’assemblea è convocata per domenica 1 luglio, alle ore 19:00 presso la Federazione Provinciale di Via Tagliamento, con il seguente ordine del giorno e dei lavori: Analisi del voto amministrative 2018; Approvazione regolamento di tesoreria; Elezione della Commissione di Garanzia Provinciale; Elezione della Direzione Provinciale.