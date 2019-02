Magazine Pavimenti in resina, per uno stile minimal e resistente 26 febbraio 2019

Tra i pavimenti più amati, c’è senza dubbio alcuno il parquet. Non si tratta solo di una scelta di gusto, ma anche di un vero e proprio complemento d’arredo, in grado di arricchire il design di casa nostra, prescindendo dallo stile.

Non solo in legno, ma la moda dei giorni nostri e le nuove tecnologie ci permettono di sbizzarrirci con tanti altri materiali.

La resina utilizzata si divide in tre tipologie: il cemento Wabi, una resina a base cementizia che dà alla superficie un effetto finale materico e movimentato. La seconda tipologia è la Geo Texture, una malta cementizia che ha un effetto materico, ma è meno monolitico rispetto al primo. Infine, la terza tipologia di resina è Perfect Combination, un prodotto con una maggiore concentrazione di resina, ultra resistente.

Quest’ultima è consigliata per pavimentazioni ad alto calpestio, come quelle commerciali, proprio per il suo aspetto monolitico e per la sua alta resistenza, perché è impermeabile e può essere applicata in ambienti di tipo diverso.

