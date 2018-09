Paura sull’A16: camion contro auto, in ospedale donna di 44 anni

Scontro sull’A16, resta ferita una donna. I Vigili del Fuoco di Avellino, oggi pomeriggio, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli-Bari, al Km.46 in direzione Bari, nel territorio del comune di Pietradefusi, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che trasportava pomodori e un’autovettura, finita fuori strada in seguito al violento impatto.

Per il conducente del tir nessuna conseguenza, mentre la donna di 44 anni alla guida dell’auto è rimasta ferita. La donna è stata estratta dall’auto e consegnata ai sanitari del 118 per il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.