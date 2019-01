Magazine Primo Piano Pasta Armando debutta al cinema nell’ultimo film di Luca Miniero 10 gennaio 2019

Debutto al cinema per Pasta Armando al fianco di Frank Matano e Cristiana Capotondi in “Attenti al Gorilla”, il nuovo film di Luca Miniero, da oggi nelle sale italiane. Il Pastificio De Matteis, che già affidò al regista napoletano la realizzazione dei corti “Il sogno di Armando” e “A capotavola ci sei tu”, non ha voluto far mancare il proprio convinto sostegno a quest’ultima sua opera.

Se Armando fa una pasta così buona e sicura è grazie ad un sistema virtuoso che, come nessun altro, unisce il suo pastificio al mondo dell’agricoltura e ai suoi valori. Una storia vera, bella e complessa che un grande regista come Miniero è riuscito a raccontare in un cameo cinematografico qual è “Il sogno di Armando”: un cortometraggio poetico e emozionante che ha come protagonisti Armando De Matteis e l’amore per la sua terra.

La collaborazione con Luca Miniero è proseguita con la realizzazione del video “A capotavola ci sei tu” che celebra i 25 anni di De Matteis Agroalimentare; ancora una volta una narrazione originale e ironica che esalta il valore dei rapporti umani nell’universo aziendale di Armando.

Un nuovo passo nel mondo del Cinema, sempre al fianco dell’opera del nostro regista preferito, si compie oggi con la presenza di Pasta Armando nel nuovo film di Luca Miniero “Attenti al Gorilla”. Si tratta di una commedia esilarante prodotta da Warner Bros. Pictures e Wildside ed ispirata ad una sentenza americana che riconosce ai gorilla lo status di “persona non umana”.

“Attenti al Gorilla” farà divertire tutta la famiglia grazie alle peripezie di Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi in casa il gorilla a cui Claudio Bisio ha dato la voce. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile.

Matano, Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo e due gemelle identiche, oltre che il grosso primate, sono i protagonisti di questa nuova commedia girata quasi interamente a Salerno e che uscirà nelle principali sale italiane il 10 gennaio 2019. “Luca Miniero è indiscutibilmente uno dei migliori registi-autori del nostro cinema e noi da sempre seguiamo e apprezziamo la sua opera – ha dichiarato Maria Gabriella De Matteis, responsabile comunicazione di De Matteis Agroalimentare S.p.A. – e dopo diverse occasioni di felice collaborazione ci è parso naturale sostenere questa sua ultima fatica artistica contribuendo alla sua realizzazione”.