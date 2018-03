Magazine Pasqua 2018, eventi a Napoli e in Irpinia 29 marzo 2018

Settimana Santa a Napoli e Irpinia

Siamo entrati nella Settimana Santa e i campani che sono emigrati al Nord o nella Capitale per lavorare stanno partecipando alle ultime Feste Aziendali Roma e Milano per poi tornare giù, pronti a vivere la festività in famiglia (anche se il detto dice Pasqua con chi vuoi…). Per chi sta programmando un viaggio e vuole vivere la festa pasquale a Napoli e in Irpinia, ecco alcune proposte adatte anche ai residenti e a chi abita in zona, in modo da passare la festa in maniera diversa, o sapere dove ci sono le rievocazioni della Passione e Morte di Gesù Cristo, in modo da entrare nel vivo di questa festa religiosa.

Napoli, eventi per Pasqua 2018

E’ assodato che il centro storico partenopeo sarà vestito a festa per Pasqua 2018. E’ nella cultura napoletana festeggiare in grandissimo stile, e non sarà certamente inusuale trovare per le vie della città lo Street Food Festival, visto che il territorio è legatissimo al cibo e ha anche una lunghissima tradizione culinaria. La location avrà la splendida cornice del Lungomare Caracciolo e inizierà dal 30 marzo funo a Pasquetta, ovvero il 2 aprile 2018. Fino al Lunedì in Albis si potranno degustare quindi cibo locale e proveniente da tutte le altre regioni italiane. Più di 40 stand che esalteranno l’Italia con il buon mangiare e il buon bere, in un tripudio di profumi e colori. E poi diciamocelo: l’aria di mare stimola molto l’appetito! In Piazza Dante, invece, avrà luogo il Festival delle Due Sicilie, un evento tradizionale caratterizzato da spettacoli, rievocazioni storiche, musica dal vivo di epoche passate e danze antiche coordinate da ballerini professionisti, ma fattibili anche dai visitatori. Immancabili, per celebrare il Regno delle Due Sicilie, l’artigianato locale e stand enogastronomici che mostreranno le tipicità del territorio. Per chi gradisce l’avventura, l’idea di un tour in barca lungo la costa di Posillipo è certamente ottima, anche perché l’associazione Vivere Napoli ha progettato un itinerario in luoghi quali Villa Volpicelli, Villa Rosebery, il Palazzo degli spiriti, la baia di Trentaremi e l’isolotto di Nisida.

Pasqua in Irpinia tra Via Crucis e musei

Oltre al Maschio Angoiino e le sue prigioni, il Palazzo Reale e la Cappella Palatina nel capoluogo campano, anche nei dintorni dell’Irpinia ci sono degli eventi da non perdere. Dal punto di vista religioso, si celebra la Pasqua di Gesù . In tutti i paesini verrà rappresentata la Via Crucis, soprattutto quella del Venerdì Santo di Vallata e di Cervinara. Per quanto riguarda Pasquetta 2018, San Mango sul Calore rinnova il suo tradizionale appuntamento con il Volo dell’Angelo, rappresentazione storica che richiama molta folla per il suo valore evocativo. Qualora Lunedì dell’Angelo portasse temporali o brutto tempo, ad Avellino si potrà visitare l’Axrt Contemporary Gallery, una galleria recentemente inaugurata e che, come primo evento, ospiterà la mostra “ Davanti le Quinte”, spunti di riflessione sul ruolo delle immagini nell’era contemporanea.