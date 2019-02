Attualità Partorisce in auto nella camera calda del “Frangipane”: mamma e neonato stanno bene 3 febbraio 2019

Prima le doglie, poi la corsa in ospedale in auto, ma non c’è stato il tempo di arrivare in sala parto che il neonato ha deciso che era il momento di raggiungere la mamma e il papà, ed è così che in auto nella camera calda del Pronto Soccorso del “Frangipane” di Ariano Irpino la donna ha dovuto partorire.

Per fortuna stanno tutti bene grazie all’intervento del personale del Pronto Soccorso e del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

Una storia a lieto fine quella avvenuta in mattinata al nosocomio del Tricolle: la coppia, proveniente dalla Baronia, è stata immediatamente raggiunta da un chirurgo e in supporto da un ginecologo e un’ostetrica. E così, mentre il bimbo veniva sottoposto alle prime cure sanitarie, la mamma è stata ricoverata in Ginecologia.

Una giornata davvero rocambolesca, ma per fortuna conclusasi con una grande gioia.