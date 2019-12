Partito Democratico: tesseramento in dirittura di arrivo

Michele De Leo – Si chiudono i termini per il tesseramento del Partito Democratico. Per ora – la conferma arriva dal commissario Aldo Cennamo – “non è prevista alcuna proroga”. Una valutazione di una possibile riapertura dei termini – a causa delle difficoltà legate, soprattutto in alcuni comuni, alle avverse condizioni metereologiche – sarà effettuata solo nei prossimi giorni. Al pari di una valutazione sui dati del tesseramento: i numeri ufficiali arriveranno non prima della prossima settimana. Questo pomeriggio il commissario Cennamo sarà a San Martino Valle Caudina per avere le idee più chiare in merito alla possibilità di concedere altri giorni per effettuare il tesseramento. Non sarebbe da escludere una riapertura dei termini solo per quei comuni che hanno avuto disagi evidenti. “E’ presto – spiega Cennamo – per valutazioni simili: c’è un ordinato tesseramento ancora in corso che dobbiamo completare. Possiamo fare una valutazione positiva per l’affluenza, che ci conforta: tutto si sta svolgendo nella massima trasparenza”. La decisione di accentrare il tesseramento cittadino presso la sede di via Tagliamento ha garantito tutte le correnti e, di fatto, ha bloccato ogni tentativo di acquisire pacchetti di tessere. Il partito potrebbe far registrare una flessione del numero dei tesserati (nel 2018 si arrivò a quota 4mila e 500 di cui un migliaio solo nel capoluogo) che appare, almeno in parte, pure fisiologica in seguito alla decisione di Carlo Calenda, prima, e Matteo Renzi, poi, di lasciare il partito e dare vita ad altre forze politiche. In parte potrebbe aver influito pure l’incremento del costo di ogni singola, pari a 23 euro. Si tratta di risorse che – fanno sapere dal partito – “sono necessarie”: una parte viene stornata ai circoli, una alla federazione ed un’ultima parte alla segreteria regionale.