Avellino Calcio Partenio-Lombardi innevato: la situazione alla vigilia di Avellino-Ladispoli 5 gennaio 2019

di Claudio De Vito – Ancora neve e gelo la scorsa notte ad Avellino e provincia. Quanto è bastato per generare apprensione soprattutto tra i tifosi in vista di Avellino-Ladispoli in programma domani alle 14.30.

Questa mattina terreno di gioco e spalti si sono presentati completamente innevati, ma in giornata – fanno sapere dall’entourage della Calcio Avellino – la ditta incaricata provvederà a porre in essere tutte le operazioni del caso ripulendo dalla coltre nevosa innanzitutto il sintetico dove la squadra di Giovanni Bucaro sosterrà la rifinitura.

Si spalerà e getterà sale ovunque per scongiurare la formazione del ghiaccio che minaccerebbe l’incolumità pubblica degli spettatori. Particolare attenzione ai varchi di accesso ai vari settori (in particolar modo quello di Curva Nord riservato ai disabili) così da evitare rischi per le persone che si recheranno allo stadio.

Le temperature rimarranno polari e pertanto dopo il gelo della nottata si procederà a ridosso del match ad una opportuna verifica dell’agibilità delle tribune. Nessun rischio rinvio al momento, ma la situazione sarà monitorata in via definitiva durante le operazioni di bonifica degli spalti da parte delle forze dell’ordine.