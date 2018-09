Avellino Calcio Partenio-Lombardi, abbraccio al Calcio Avellino e a Sforzini 11 settembre 2018

di Claudio De Vito – L’abbraccio di circa duecento tifosi in Terminio corrisposto dall’applauso dei calciatori della SSD Avellino. È iniziato così il primo giorno di scuola all’istituto “Partenio-Lombardi” della squadra di Archimede Graziani che ha finalmente potuto saggiare il sintetico gentilmente concesso da Walter Taccone. “Ad averne di campi così” ha mormorato ben due volte il tecnico toscano sollevato dall’avere a disposizione un terreno di gioco regolamentare e più in generale una casa per il suo Calcio Avellino nella settimana del debutto in Serie D.

Ma è il giorno delle novità in casa SSD. Un trasloco con sorpresa incarnata da Ferdinando Sforzini destinato a vestire il biancoverde dopo il superamento delle visite mediche e degli ultimi ostacolo economici al buon esito della trattativa. L’ariete romano è stato accolto al suo ingresso in campo ad allenamento iniziato da un’autentica standing ovation. Seduta a parte ed uno spezzone di partitella in tandem con Alessandro De Vena con gol per lui, ma anche tanta voglia di imporsi su una scena che gli è già appartenuta nove anni fa insieme a Nicola Ciotola.

Fuori causa Tommaso Carbonelli e Patrick Moreschini (out dopo il riscaldamento) per guai fisici a vario titolo che invece Alessandro Totaro (distorsione alla caviglia) e Matteo Gerbaudo (noie muscolari) hanno risolto allenandosi regolarmente. Gennaro Acampora e Michael Ventre hanno lavorato part-time col gruppo. Tagliato infine Simone Barzaghi, terzino 2000 atripaldese non ritenuto idoneo per il progetto tecnico dopo qualche giorno di prova.

Si replicherà domani al Partenio-Lombardi che giovedì alle 15 invece ospiterà un test contro la selezione AIC dell’Equipe Campania. Ai tifosi sarà riservata ancora una volta la Tribuna Terminio visto che la dirimpettaia Montevergine, nonostante il restyling forzato dei settori laterali (dovuto ai lavori iniziati ma per ovvi motivi mai terminati per l’installazione delle sedute individuali previste dalla Lega B), è ancora out.

Questa sera torna Mixed Zone sulla Web TV di Irpinianews.

Riparte questa sera in diretta alle 21 Mixed Zone, il format sportivo della Web TV di Irpinianews giunto alla sua quarta stagione. Dopo lo Speciale Estate, Mixed Zone torna in veste campionato ma si fa in due.

Doppio infatti l’appuntamento settimanale il martedì e il venerdì alle 21 in diretta Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews. Dopo la diretta, le puntate saranno disponibili on demand su Irpinianews oltre che sui canali social della nostra testata.

Claudio De Vito vi aspetta in studio per i vostri commenti live sul Calcio Avellino che si appresta a varcare la soglia della Serie D, salvo sorprese che regalerebbe al club biancoverde l’immediato salto di categoria.

Si parte questa sera con la puntata d’apertura. Analisi a 360 gradi e approfondimenti con un ampio spazio di interviste ai protagonisti del nuovo progetto della SSD di Gianandrea De Cesare. Mixed Zone è tornato per una nuova entusiasmante stagione.