D’Aversa al Parma: “Attento alle verticalizzazioni dell’Avellino”

Il Parma si presenta ad Avellino forte della rimonta effettuata nella ripresa ai danni del Foggia in una gara che ha rilanciato fortemente le ambizioni playoff dei ducali. Tre vittorie nelle ultime quattro partite per la formazione di Roberto D’Aversa che sbarca al Partenio-Lombardi con l’obiettivo di ottenere maggiore continuità.

“La rimonta di domenica ha dato una scossa – ha spiegato il tecnico dei crociati – non era semplice ribaltare il risultato contro una squadra in un periodo positivo e una tifoseria così. Sono stati bravi farlo e dobbiamo far sì che questo entusiasmo continui e che affrontiamo la partita in tutte le difficoltà ma sempre con la massima serenità”.

“Sarebbe fondamentale fare risultato ad Avellino per poi affrontare meglio la partita col Palermo”. Roberto D’Aversa pensa in grande per il decollo definitivo nella classifica che conta, ma di fronte ci sarà un Avellino affamato di punti salvezza.

“Faranno di tutto per fare risultato, è un ambiente non semplice, conosciamo gli avversari e dobbiamo essere pronti a fare la prestazione sotto l’aspetto del gioco e della determinazione – ha sottolineato l’ex tecnico della Virtus Lanciano – l’Avellino cercherà di fare risultato con verticalizzazioni e velocità. Dobbiamo tenerli lontano dalla nostra area di rigore. Non ci sono partite semplici – ha concluso – così ha dimostrato quella con il Foggia”.

Buone notizie dall’infermeria per Roberto D’Aversa che ha recuperato Gianni Munari, l’ex Roberto Insigne e Simone Iacoponi, tutti o quasi potenziali titolari al rientro dai rispettivi infortuni. Nel 4-3-3 Iacoponi potrebbe prendere il posto di Alessandro Lucarelli al centro della difesa, Roberto Insigne quello di Luca Siligardi ed infine Munari insidia Antonio Vacca come playmaker. Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo in lotta per la maglia di riferimento centrale nel tridente offensivo. Out Matteo Scozzarella, Amato Ciciretti e anche Alessio Da Cruz k.o. con l’Olanda Under 20.