Economia “Parliamo del vostro futuro”, studenti del penultimo anno delle scuole superiori di Avellino a confronto 13 dicembre 2018

Il Centro di Ricerca Guido Dorso e la Camera di Commercio di Avellino, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, promuovono anche quest’anno l’iniziativa “Parliamo del vostro futuro”.

L’iniziativa è diretta a studenti del penultimo anno delle scuole superiori di Avellino e ha lo scopo di informarli

e orientarli nella scelta delle materie e delle professioni e mestieri.

A questi studenti parleranno grandi studiosi ed esperti, in grado di illustrare le diverse discipline (economia, biologia, informatica, diritto, storia), ma non in termini generali, bensì parlando di uno specifico tema. Nonché professionisti, impiegati, imprenditori, che illustreranno la propria esperienza professionale e la loro vita di persone impegnate nell’economia, nella finanza, nella scuola, ecc. Lo scopo ultimo è di mettere a contatto i giovani con maestri di vita o di studio, per aprire le loro conoscenze in modo non scolastico verso campi del sapere o dell’esperienza con i quali siano meno in contatto.

NELLE LOCANDINE DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE: