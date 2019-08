Avellino Parla Festa: “Maggioranza compatta, approveremo il bilancio. Il Ferragosto non ci distrae, stiamo lavorando per Avellino” 20 agosto 2019

“Un incontro molto cordiale, positivo, c’è grande voglia di collobarare nell’interesse comune di tutti”. Il sindaco Festa definisce così il colloquio avuto con il nuovo manager della Città Ospedaliera di Avellino, Pizzuti. Colloquio che è servito anche a fare il punto della situazione sul futuro dell’ex ospedale Moscati di viale Italia. “C’è piena sintonia e c’è la disponilità a far rientrare la struttura in possesso del Comune, per fare in modo che essa diventi un punto di riferimento non solo in Irpinia. Lavoreremo per una soluzione condivisa affinché la comunità si possa finalmente riappopriare dell’ex ospedale. La struttura sarà rilanciata e, in questo modo, sarà rivitalizzata tutta la zona e sarà rilanciato il commercio”.

Domani, intanto, ritorna il consiglio comunale. Convocato alle 16 con all’ordine del giorno l’adozione della delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 e, succesivamente, quella del pre-dissesto finanziario. “Approveremo senza alcun dubbio entrambi gli strumenti – afferma Festa -. La maggioranza è compatta, in più ho l’onore di lavorare con una grandissima squadra. Siamo pronti, dopo l’approvazione del bilancio, a lavorare in maniera ancora più incisiva per la città, così come stiamo facendo ogni giorno sin dal nostro insediamento. Le belle serate estive trascorse grazie alle iniziative del Ferragosto non ci stanno distraendo da veri problemi della città”.