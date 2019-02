Attualità Pari opportunità, in Regione si presenta il tavolo tecnico sulla Medicina di Genere 28 febbraio 2019

Il giorno 1 Marzo 2019, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, presso la Sala convegni Is/A6-Centro Direzionale –Napoli, la Consigliera di Parità della Regione Campania, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, ha organizzato un incontro con i componenti dei CUG aderenti al Tavolo Tecnico regionale sulla Medicina di Genere.

Obiettivo dell’incontro consiste nello studio di Azioni da realizzare per una concreta ed incisiva promozione sul territorio regionale dell’“Applicazione e diffusione della Medicina di Genere in attuazione dell’art. 3 comma 1 della Legge 3/2018”. All’incontro parteciperanno oltre ai Presidenti ed ai componenti dei CUG, la dr.ssa Maria Gabriella De Silvio, componente tavolo tecnico nazionale sulla medicina di Genere, la dr.ssa Pina Tommasielli, delegata dal Presidente della Giunta Regionale De Luca alla Struttura Commissariale Assistenza territoriale, che illustrerà il documento di proposte da trasmettere al Commissario regionale alla Sanità, l’On. Stefano Graziano, Presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania.

Sono stati invitati all’evento la Presidente del Consiglio regionale della Campania, on.le Rosa D’Amelio, l’assessora alle P.O. della regione Campania, Chiara Marciani, i/le Direttori-Direttore delle ASL di Avellino, Salerno, Napoli, Caserta, Benevento. Sono state invitate/i inoltre: le Consigliere di Parità del territorio campano, gli Organismi di Parità della Regione Campania, la Consulta Femminile Regionale, il dr. Pietro Buono, Direttore del Dipartimento materno-infantile della Regione Campania, i segretari Confederali delle OO.SS. regionali.

Si rammenta che il tavolo tecnico regionale è stato istituito dalla Consigliera Regionale di Parità ed i CUG del settore della Sanità della Regione Campania, a seguito del protocollo sottoscritto in data 27/06/2018 e nelle more dell’emanazione di disposizioni attuative in materia di Medicina di Genere, di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3.

La finalità è di promuovere l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere nelle ASL del territorio campano.

Gli obiettivi strategici del tavolo tecnico riguardano l’attuazione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, che tenga conto delle differenze derivanti dal genere per garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura di ogni persona in base al proprio sesso/genere; la promozione ed il sostegno dell’insegnamento della Medicina di Genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario; la diffusione e la conoscenza pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie, in un’ottica di differenza di genere.

Il tavolo tecnico, composto da un rappresentante di ciascuno CUG, sottoscrittore del Protocollo d’intesa, avrà il compito di assicurare l’avvio delle azioni di promozione e sulla base dei dati epidemiologici, della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie in un’ottica di genere; di promuovere nel Piano formativo aziendale la formazione in Medicina di Genere; di informare e di sensibilizzare la popolazione ed i pazienti sull’importanza della Medicina di Genere. Il tavolo Tecnico è aperto a tutti i CUG istituiti presso le Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere del territorio campano.