Parcheggio selvaggio nell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, denuncia della Uil

Parcheggio presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, Uil all’attacco. In una nota indirizzata al Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Morgante, al Direttore Sanitario e al Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, si descrive la difficile situazione del parcheggio sia lungo il perimetro sia nell’area antistante il Presidio Ospedaliero.

“Auto parcheggiate negli spazi riservati ai diversamenti abili, spessissimo le ambulanze dell’Asl e quelle delle Associazioni di Volontariato che trasportano i pazienti presso gli ambulatori non riescono a passare, non vi è nemmeno lo spazio per far attraversare le lettighe con i pazienti”, èla denuncia della Uil.

In previsione dell’attuazione dell’Atto Aziendale che prevede un considerevole aumento dei posti letto e vari servizi ambulatoriali presso l’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, “è necessario ed urgente la organizzazione immediata di un parcheggio sufficiente per consentire all’utenza di poter agevolmente parcheggiare in luogo adatto, ed evitare il parcheggio selvaggio lungo le strade adiacenti l’Ospedale”, precisa il Segretario Generale della UIL FPL Gaetano Venezia.

Chiediamo al Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi di mettere a disposizione dell’Azienda Sanitaria l’area di proprietà comunale sottostante il residio (ex area Los Angeles), conclude il Segretario Generale Venezia.