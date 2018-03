Magazine Paolo Fox, l’uomo delle stelle svela l’oroscopo di aprile 29 marzo 2018

Paolo Fox, l’uomo delle stelle ha svelato l’oroscopo del mese di aprile. Eccolo segno per segno:

Ariete – Ogni situazione che vivete è a tempo determinato o siete voi a essere preoccupati: è come se vi aspettaste da un momento all’altro una chiusura, una variazione indesiderata o in fondo siete proprio voi a desiderare un cambiamento. Chi ha trovato un amore negli ultimi mesi lo vive non dico come un passatempo ma quasi. In ogni caso in questo periodo le storie appena nate non sono così affidabili da poter pensare al matrimonio o alla convivenza. Il fisico va molto ma molto meglio rispetto agli ultimi mesi ma attenti a finire bene che maggio sarà duro…

Toro – Venere, Marte, Saturno tutti in ottimo aspetto, il Sole entra nel vostro segno da venerdì 20. C’è una bella soluzione, se ci sono stati problemi in passato. Venere transita nel segno insieme a un ottimo Marte. Potrebbe essere un bel mese per i matrimoni purchè non si torni a ripetere gli errori del passato. Se c’è un ex con cui è ancora aperto un contenzioso, se si sta vivendo un grande amore ma non ci si può riposare, se una separazione non è stata ancora ottenuta, è normale che la vostra insoddisfazione regni sovrana e vi porti qualche fastidio…

Gemelli – Se un contratto o un accordo è in scadenza per l’estate, dovreste darvi da fare fin da ora per cercare di rinnovarlo. L’astrologia è utile quando segna i tempi di percorso; ricordo che prima si stipulano gli accordi meglio è, visto che dopo l’estate inizia un periodo piuttosto statico. La buona notizia è che Venere ad aprile inizia un transito proprio nel vostro segno zodiacale a partire dal 24. Fase di recupero anche per la forma fisica, nonostante la stanchezza e le piccole infiammazioni di cui siete stati bersagli nel corso delle ultime settimane…

Cancro – Finalmente si ragiona, qualcosa va meglio o avete deciso di non fare polemica per tutto. Se si guardano le stelle di marzo, dovete ammettere che non sono state facili, quindi potreste essere esausti a causa di un inizio di primavera caotico, ecco perchè ci vuole ordine. Le coppie che sono sopravvissute a marzo ora vanno meglio. Non tutti hanno discusso, ovviamente, ma molti si sono dovuti misurare con situazioni piuttosto pesanti che riguardano la famiglia, la casa e le spese. C’è un miglioramento della forma fisica rispetto a marzo, i malesseri li lasciate alle spalle…

Leone – Non si può parlare di risultati concreti, quelli li vedremo nella seconda parte del 2018, ma voci di corridoio sul luogo del lavoro dicono che ci sarà un recupero e una bella riconferma. In amore resta un briciolo di diffidenza. Le storie nate a marzo potrebbero essere belle avventure, c’è chi sta cercando solamente un rapporto fisico, un accordo sessuale. In questi casi ci si può persino stancare e mettere da parte un sentimento nato di recente. Le stelle di aprile mettono nuovamente l’accento sulla situazione familiare agitata da avvenimenti imprevisti…

Vergine – Ecco un cielo che piace molto con buone proposte per chi ha lavorato bene in passato. Formidabile la carica di energia che regala il periodo, c’è un risveglio affascinante nella vita professionale. Non lasciate nulla di intentato soprattutto nei giorni del 16, 17, 25 e 26. Il cuore batterà forte! Ancora di più in questo magico aprile. C’è chi ha trovato da poco un amore, chi ha detto tutto quello che pensava mettendo alle corde un rapporto dell’anno scorso, ma che ora ha già pronta una valida sostituzione. Stelle davvero efficaci per la forma fisica…

Bilancia – Via via che ci avviciniamo alla seconda metà dell’anno le stelle sono più comprensive nei confronti del vostro segno zodiacale. I primi tre mesi sono stati di lotta. Chi ha una causa in corso o è in procinto di trasferirsi è preoccupato. Le ansie però non devono dominare la scena. Le relazioni sentimentali non soddisfano pienamente. Le discussioni riguardano soprattutto le modalità di comportamento di uno dei due. C’è una grande confusione mentale e lo stomaco è affaticato. Sono sconsigliati sforzi prolungati nelle domeniche del mese…

Scorpione – È un cielo molto produttivo per quanto riguarda il lavoro. Utile per farvi stare meglio. Chi è dipendente potrebbe aver già chiesto un trasferimento, un po’ per cambiare aria e un po’ per mettersi alla prova altrove. Le stelle di aprile sono anche troppo tranquille per quanto riguarda le questioni di cuore, segno evidente che in questo mese lavoro e salute sono preponderanti. È un momento dell’anno in cui dovete curare di più la pelle, alcune situazioni devono essere gestite con attenzione, altrimenti si rischia di star male per colpa di fastidi psicosomatici…

Sagittario – Continua il transito eccellente di Mercurio, che ancora una volta sarò nel vostro segno zodiacale per tutto il mese, torna in moto diretto e quindi diventa più efficace da domenica 15. È un elemento di forza anche nelle trattative. È un bel cielo quello che aiuta l’amore, ma non così passionale come quello di marzo. Cercate di essere calmi quando la frenesia sembrerebbe farla da padrona e soprattutto trovate del tempo quando il partner reclama più attenzione. Il cielo è quello adatto per recuperare le energie dissipate a marzo e ricaricarvi in vista dell’estate…

Capricorno – Dopo un marzo vissuto in maniera piuttosto pesante o comunque nervosa ben venga questo aprile che inizia a dare una grande carica alla vostra vita. Grandi progetti di vita a due per gli innamorati di fresca data; solo chi è fermo da anni e ha paura dell’amore non riesce a godere di queste stelle. Qualcuno sarà sorpreso dall’amore, allargare le amicizie fare più conoscenze significa dare alle stelle la possibilità di mostrare quanto siete forti. È un momento di energia, forza. Le cure iniziate negli ultimi mesi possono dare risultati importanti…

Acquario – Si può progettare di nuovo qualcosa, pensare a un cambiamento, ma sempre con prospettive legate alla seconda metà dell’anno. Per molti Acquario questo potrebbe essere un anno quasi rivoluzionario. I sentimenti in aprile viaggiano al rallentatore. Direi che seguire l’istinto sia il consiglio migliore. Fisicamente state molto meglio, lievi preoccupazioni solo quando tornate a casa o qualcuno in famiglia vi costringe a discutere controvoglia. Quando siete stanchi estraniatevi dalla realtà, per voi questo accorgimento non risulta essere complicato: sfruttatelo!

Pesci – Continua l’ondata di forte energia e di entusiasmo. C’è solo una categoria di nativi del segno che ha tirato il freno a mano: quelli che hanno fatto troppo negli ultimi anni trascurando la famiglia. Solo in questo caso si può parlare di un rallentamento degli impegni di lavoro causato dal desiderio di ritrovare intimità col partner. Attorno al 17 gli incontri e le emozioni migliori. Se non vivete un grande amore vuol dire che siete troppo chiusi. E’ un ottimo cielo per superare i problemi del passato e questo è importante, nonostante ciò, la tensione resti alta…

